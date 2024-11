Assassinado em um ataque a tiros nesta sexta-feira (8) no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, Antônio Vinícius Lopes Gritzbach era ameaçado de morte pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) e foi pivô de uma guerra interna na facção criminosa. Ele foi alvo de um atentado no Natal do ano passado, mas não se feriu. Gritzbach, pai de dois filhos, era réu pelos assassinatos de Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, e Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue. O agente penitenciário David Moreira da Silva também responde pelo crime. O MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo) acusou o empresário de ser mandante dos crimes. Em julho, a Justiça de São Paulo decidiu levar o empresário e o agente a júri popular pelos assassinatos.