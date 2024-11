O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ameaçado de morte pelo PCC (Primeiro comando da Capital), foi assassinado na tarde desta sexta-feira (8) no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele era o pivô de uma guerra interna na facção criminosa. Imagens que circulam nas redes sociais mostram ao menos um baleado na pista que dá acesso ao embarque do aeroporto, e outro dentro do aeroporto. Não há detalhes do estado de saúde dos outros feridos na ação. A coluna tenta contato com o aeroporto de Guarulhos. A nota será atualizada caso tenha resposta.