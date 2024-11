Durante visita da esposa na Penitenciária Federal de Porto Velho, Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, contou para ela como teve, sem saber, uma conversa com um agente penitenciário gravada. Segundo ele, foi enquanto recebia cuidados médicos que o chefe de segurança o abordou com um gravador escondido e questionou sobre mortes de agentes. A conversa de Marcola com a mulher no parlatório do presídio, em 22 de julho de 2022, foi filmada. O UOL teve acesso ao vídeo, divulgado em primeira mão pelo "Cidade Alerta", da TV Record.