A Polícia Civil quer saber porque a namorada de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) e assassinado a tiros ontem no aeroporto internacional de Guarulhos (SP) deixou o local do crime ontem às pressas. A mulher, identificada como Maria Lúcia Helena Antunes, segundo a Polícia Civil, voltava de viagem com Vinícius e o motorista dele, Danilo Lima Silva, 35.