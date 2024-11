Polícia apreende celulares de PMs da escolta do empresário Gritzbach O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), assassinado a tiros na tarde de ontem no aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, havia contratado quatro policiais militares para cuidar da segurança pessoal dele. Os PMs Leandro Ortiz, 39, Adolfo Oliveira Chagas, 34, Jefferson Silva Marques de Sousa, 29, e Romarks César Ferreira de Lima, 35, estavam na ala de desembarque do terminal 2 do aeroporto, onde Vinícius sofreu a emboscada, mas não cuidaram como deveriam da escolta dele. Veja o texto completo de Josmar Jozino