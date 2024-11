PCC ofereceu R$ 3 milhões para matar empresário; vítima gravou conversa O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, assassinado na sexta-feira no aeroporto internacional de Guarulhos, entregou ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) um áudio de uma conversa entre dois interlocutores negociando a morte dele por R$ 3 milhões. O áudio foi gravado pelo próprio Vinícius, no escritório dele, e entregue a promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) após a Justiça ter homologado em 24 de abril deste ano o acordo de delação premiada firmado entre o empresário e o MP-SP. Veja o texto completo de Josmar Jozino