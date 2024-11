Até agora a Polícia Civil não conseguiu esclarecer as mortes das vítimas da guerra interna no PCC (Primeiro Comando da Capital), cujo pivô foi o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, assassinado com 10 tiros na sexta-feira (8), no aeroporto internacional de Guarulhos. O conflito sangrento espalhou medo e pânico no Tatuapé, zona leste de São Paulo, e teve início com os assassinatos de Anselmo Bechelli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, narcotraficante influente e conceituado no PCC, e o motorista dele, Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue.