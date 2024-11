Assassinado com 10 tiros no aeroporto internacional de Guarulhos, na última sexta-feira (8), o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) e de corrupção de policiais civis, tinha um patrimônio milionário que incluem empresas, apartamentos, lotes, helicópteros e lanchas. Ele respondia a processo de lavagem de dinheiro e teve todos os bens bloqueados judicialmente. Assim que apresentou a proposta de delação premiada ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo, ele pediu o desbloqueio e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP, manifestou-se favoravelmente ao desbloqueio dos bens. O acordo de delação premiada foi homologado em 24 de abril de 2024 pelo juiz Leonardo Valente barreiros, da 1ª Vara de Crimes Tributários.