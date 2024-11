PM que escoltava Vinícius Gritzbach diz que correu com medo ao ouvir tiros O soldado Samuel Tillvitz da Luz, 29, um dos militares da escolta do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, morto no aeroporto internacional de Guarulhos na última sexta-feira (8), correu assustado por 50 metros quando ouviu os tiros disparados contra a vítima. O PM prestou depoimento na noite de ontem (11) no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). Veja o texto completo de Josmar Jozino