'Policiais queriam R$ 40 mi para me livrar de inquérito', disse Gritzbach Oito dias antes de ser assassinado com 10 tiros no aeroporto Internacional de Guarulhos, Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, foi à Corregedoria da Polícia Civil e declarou que um delegado e um investigador lhe pediram R$ 40 milhões para tirar o nome dele de um inquérito de duplo homicídio. Os depoimentos à Corregedoria da Polícia Civil foram obtidos em primeira mão pela Rede Globo de Televisão e confirmados pelo UOL. Veja o texto completo de Josmar Jozino