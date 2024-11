A 5ª Câmara de Direito criminal do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo condenou Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, apontado como chefe máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital), a 6 anos e quatro meses por lavagem de dinheiro. A mulher dele, Cynthia Gilioli Herbas Camacho, a sogra e o sogro e outras duas pessoas foram condenados a três anos em regime aberto. Os réus haviam sido absolvidos em abril pela 1ª Vara de Crimes Tributários. O Ministério Público do Estado de São Paulo recorreu e a decisão foi revertida.