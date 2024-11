Em uma das mensagens enviadas por WhatsApp a Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, um investigador do 24º DP (Ermelino Matarazzo) disse que o amava. O delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) e de policiais civis corrutos foi assassinado no último dia 8 no aeroporto internacional de Guarulhos. O delator o tratava como inimigo e revelou em entrevista exclusiva ao repórter e apresentador Roberto Cabrini, da TV Record, sem citar nomes, que o policial queria matá-lo. Gritzbach O apontou como suspeito de ser o autor do atentado que sofreu no Natal de 2023, no prédio onde morava, no Tatuapé, zona leste paulistana.