A Polícia Civil de São Paulo tem imagens dos dois homens que mataram a tiros o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) na tarde do último dia 8 no aeroporto internacional de Guarulhos. Os atiradores ainda não foram identificados. Ambos acabaram flagrados pelo circuito de segurança de um ônibus municipal da viação Campo dos Ouros, em Guarulhos. O SBT obteve com exclusividade as imagens dos criminosos.