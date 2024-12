O delegado Fábio Baena Martim, acusado por Antônio Vinícius Gritzbach de lhe pedir R$ 40 milhões para livrá-lo de um inquérito de duplo homicídio, chefiou dois investigadores que teriam sequestrado o delator e acabaram presos pela Polícia Federal por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O empresário foi assassinado no último dia 8 no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), oito dias depois de procurar a Corregedoria da Polícia Civil para denunciar agentes públicos por corrupção. Ele já havia delatado integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).