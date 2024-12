PMs que jogaram homem da ponte são do mesmo Batalhão do caso Favela Naval O 24° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar/Metropolitano), em Diadema, no ABC, responsável pelos agentes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Moto) acusados de jogar um homem de uma ponte após abordagem, tem histórico antigo de violência policial. Em 7 de março de 1997, policiais militares da unidade de Diadema se envolveram em um episódio que ficou internacionalmente conhecido como o caso da Favela Naval. Veja o texto completo de Josmar Jozino