Em 10 meses como policial militar, o soldado Vinícius de Lima Britto, 24, matou três pessoas. A última foi Gabriel Renan da Silva Soares, 26. O jovem negro levou 11 tiros após cometer um furto em um mercado no Jardim Prudência, zona sul paulistana, em 3 de novembro. Por esse crime, Britto, que é filho do ex-jogador de futebol Cláudio Britto, teve a prisão preventiva decretada pela juíza Michelle Porto de Medeiros Cunha Carreiro, da 5ª Vara do Júri da Capital. O soldado foi preso na noite de ontem e deve ficar recolhido no Presídio Militar Romão Gomes.