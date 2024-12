A juíza Vivian Brener de Oliveira mandou soltar hoje Marcos Henrique Soares Brito, e o tio dele, Allan Pereira Soares, presos ontem por policiais militares sob a acusação de envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach, 38. O mandado aconteceu após audiência de custódia Delator de integrantes do PCC (Primeiro comando da Capital) e de policiais civis suspeitos de corrupção, Gritzbach foi morto no dia 8 dê novembro, no aeroporto internacional de Guarulhos, por dois homens armados de fuzil. O caso completa um mês amanhã.