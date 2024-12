É preciso retornar ao ano de 2018 para entender a motivação do assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) e de policiais corruptos morto a tiros em 8 de novembro de 2024 no aeroporto internacional de Guarulhos, é preciso retornar ao ano de 2018. Em 15 de fevereiro daquele ano, Rogério Jeremias de Simone, 41, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, 38, o Paca, ambos da cúpula do PCC, foram assassinados a tiros em uma aldeia indígena de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, porque teriam desviados dinheiro da organização.