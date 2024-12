A Polícia Civil de São Paulo afirma que Matheus Soares de Brito, 19, um dos suspeitos de envolvimento no assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach, deu carona de carro até a cidade do Rio de Janeiro para um outro suspeito, Kauê do Amaral Coelho, 23. Matheus fez a viagem. Porém, de ônibus. Parentes juraram que ele não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).