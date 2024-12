Caso Gritzbach: Policiais presos são acusados de levar R$ 90 milhões do PCC Os policiais civis Valdenir Paulo de Almeida, 58, o Xixo, e Valmir Pinheiro, 55, o Bolsonaro, presos pela Polícia Federal em setembro deste ano por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e associação criminosa, são investigados por outro crime: roubar 15 casas-cofre do PCC. Segundo relatório sigiloso da Polícia Federal, ambos invadiram sem autorização judicial 15 casas-cofre de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e roubaram ao menos R$ 90 milhões. Ambos estão jurados de morte pela maior facção criminosa do país. Veja o texto completo de Josmar Jozino