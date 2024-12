O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, citou em outra delação ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) os nomes do delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Deic; do deputado estadual Olim (PP) e do advogado Ramsés Benjamin Samuel Costa Gonçalves. O delegado Fábio Pinheiro Lopes está de férias e há informações extraoficiais de que não irá retornar ao cargo justamente por conta dessa delação. A SSP ainda não confirmou o afastamento à reportagem.