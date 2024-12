"Mataram o Cara Preta. Quebraram o cofre. DGP vai ficar triste". As frases são do investigador Valdenir Paulo de Almeida, 58, o Xixo, policial civil preso pela Polícia Federal e um dos delatados pelo empresário Antônio Vinícius Gritzbach, morto a tiros em 8 de novembro no aeroporto internacional de Guarulhos. Cara Preta é o apelido do narcotraficante Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, um dos criminosos mais endinheirados do PCC (Primeiro Comando da Capital), assassinado a tiros em 27 de dezembro de 2021 no Tatuapé, zona leste de São Paulo. DGP são as siglas de Delegacia Geral de Polícia, a cúpula da corporação.