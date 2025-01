Diego dos Santos Amaral, o Didi, apontado pela Polícia Federal como suspeito de ser um dos mandantes do assassinato do empresário Vinícius Gritzbach, 38, escapou ao cerco do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil de São Paulo, na semana passada. Didi foi seguido pelos agentes no bairro do Butantã, na zona oeste paulistana. Segundo fontes policiais, os investigadores conseguiram a geolocalização do foragido depois de um trabalho de inteligência envolvendo uma pessoa muito próxima a ele.