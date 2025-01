O crime organizado vem ameaçando de morte a família de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), assassinado com 10 tiros de fuzis em 8 de novembro do ano passado, no aeroporto internacional de Guarulhos. O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) tem informações de que o PCC havia dado prazo até o dia 31 de dezembro de 2024 para a família de Gritzbach pagar uma dívida de R$ 6 milhões para um dos integrantes da facção criminosa.