Gritzbach: policial preso tem imóvel de R$ 5 mi com vista para o mar; veja Antes de ser preso, o agente de telecomunicações da Polícia Civil de São Paulo Rogério de Almeida Felício, 46, recebia um salário líquido de R$ 7.490,98. Mas levava vida de rico e morava bem, em um apartamento de R$ 5 milhões, com vista para o mar, na cidade de Praia Grande (SP). O agente é um dos cinco policiais civis delatados por Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, por envolvimento em corrupção. Todos foram alvos da Operação Tacitus, deflagrada pela Polícia Federal e MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) em 17 de dezembro do ano passado. Veja o texto completo de Josmar Jozino