Em emails enviados a ministro, desembargadores, juízes, procuradores e promotores de Justiça, um integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) apelidado de Tacitus, revelou ter acompanhado por live o assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach, 38. Delator do PCC e de policiais civis investigados por corrupção, o empresário Gritzbach foi morto com 10 tiros de fuzis no dia 8 de novembro do ano passado, logo após desembarcar no terminal 2 do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos.