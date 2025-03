A Polícia Militar pediu a prisão preventiva do soldado Emanuel Jefferson Marinho da Silva, 41, acusado de pular com os pés na barriga de Rafael Fernando Tavares do Nascimento de Souza, 38, quando ele já estava caído e ferido em um córrego. O homem foi baleado quatro vezes por PMs durante perseguição. Rafael não resistiu aos ferimentos. Silva e os soldados Willian Ferreira Duarte, 31, Luccas Elias de Andrade, 37, e o sargento Jefferson Tetsuo Uchida, 46, são investigados por homicídio, tortura, constrangimento ilegal, abandono da pessoa e descumprimento de missão.