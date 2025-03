O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), unidade de elite da Polícia Civil de São Paulo, concluiu as investigações sobre o assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach e vai apresentar o relatório final do caso até a próxima sexta-feira.



Os PMs responsáveis pela escolta de Gritzbach no dia em que foi executado no aeroporto internacional de Guarulhos também serão indiciados na segunda fase do inquérito pelos crimes de homicídio e organização criminosa. São eles os soldados Adolfo Oliveira Chagas, Jefferson Silva Marques de Souza, Romarks César Ferreira Lima, Samuel Tilltivz da Luz e o cabo Leandro Ortiz. Outros nove PMS envolvidos na segurança pessoal de Gritzbach devem ser indiciados por organização criminosa.



Os 14 PMs tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça Militar e estão recolhidos no Presídio Romão Gomes. Eles respondem por crime militar, porque faziam bico (serviço extra) para Gritzbach, envolvido com narcotraficantes. O inquérito contra eles no DHPP deve ser desmembrado.



Já o relatório principal do DHPP tem como indiciados por homicídio e organização criminosa o soldado Ruan Silva Rodrigues, 32, o cabo Dênis Antônio Martins, 40, e o tenente Fernando Genauro da Silva, 33, presos preventivamente sob a acusação de participação direta na morte de Gritzbach.



O cabo Dênis, do 30º Batalhão (Carapicuíba), é apontado como um dos atiradores que executou Gritzbach. O soldado Ruan, do 20º Batalhão (Barueri) é tido pela Corregedoria da PM como o segundo atirador. Ele é amigo do cabo Dênis.



O tenente Genauro , do 23º Batalhão (Pinheiros) foi acusado de ter dado fuga para o cabo e o soldado. Ele e Dênis trabalharam na Força Tática do 42º Batalhão, em Osasco (SP), e atuaram na mesma viatura em 16 de novembro de 2013. O oficial era amigo de Gritzbach e frequentava a casa dele.



O Departamento de Homicídios também indiciou e vai pedir as prisões preventivas do narcotraficante Emílio Carlos Gongorra Castilho, 41, o Bill ou Cigarreiro, e dos comparsas Diego dos Santos Amaral, o Didi, e Kauê do Amaral Coelho, 29.