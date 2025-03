O preso Willian Barile Agati, 38, o Senna ou Boxeador, apontado pela Polícia Federal como o "concierge" (espécie de gerente ou supervisor) do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi transferido da Penitenciária 1 de Presidente Venceslau (SP) para a Penitenciária Federal de Brasília. A remoção foi autorizada pelo juiz-corregedor do presídio e da 15ª Vara Federal de Brasília, Francisco Codevila. Para a Justiça, o preso integra organização criminosa armada com atuação transnacional, planejou sequestro em Portugal, resgate de preso na África e ocupa posição relevante perante a cúpula do PCC. A defesa do prisioneiro nega todas as acuações (leia abaixo).