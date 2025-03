Mesmo com extensa ficha criminal e foragido da Justiça desde 2007, Cristiano Rodrigo da Silva, 40, prestou concurso para o cargo de investigador da Polícia Civil de São Paulo e foi aprovado até na prova de investigação social, aquela que busca a comprovação da idoneidade e conduta escorreita do candidato. Esse teste é um dos mais importante, pois serve justamente para avaliar a conduta moral e social do candidato, levantar a vida do candidato, saber se ele tem antecedentes criminais, envolvimento ou parentesco com criminosos para garantir que tenha um perfil adequado para assumir o cargo.