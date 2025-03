O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) promoveu no mês passado o arquivamento do inquérito que apurava o desaparecimento de Karina Martins Bezerra, 26. Ela foi sequestrada pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) porque recusou beijar um chefe da facção. A jovem sumiu em 25 de agosto de 2022 e foi condenada à morte pelo "tribunal do crime" do PCC. O Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), não conseguiu, em dois anos e sete meses de apurações, chegar aos autores do crime nem encontrar o corpo da vítima.