Emílio Carlos Gongorra Castilho, 41, o Cigarreiro, indiciado como mandante da morte de Antônio Vinícius Gritzbach, 38, pagou R$ 900 mil para produzir o documentário O Grito, exibido na Netflix, segundo investigações do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa). O filme fala sobre o RDD (Regime Disciplinar Diferenciado), um sistema de castigo imposto nas prisões brasileiras, e entrevistou parentes de líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa nascida em São Paulo. e do CV (Comando Vermelho), do Rio de Janeiro,