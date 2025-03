Jantar num restaurante francês em Pinheiros, zona oeste paulistana, escoltado por policiais militares, era uma das rotinas do narcotraficante Emílio Carlos Gongorra Castilho, 41, o Cigarreiro, ligado às facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho). Cigarreiro foi denunciado ontem pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) como um dos mandantes do assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, morto a tiros em 8 de novembro do ano passado no aeroporto internacional de Guarulhos.