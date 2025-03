Caso Gritzbach: Policiais são flagrados com mais 10 celulares no presídio Mais 10 telefones celulares foram encontrados no Presídio Especial da Polícia Civil, na zona norte de São Paulo, onde estão recolhidos sete agentes da corporação delatados por Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, morto a tiros em 8 de novembro de 2024 no aeroporto internacional de Guarulhos. Essa é a segunda grande apreensão de aparelhos móveis na unidade em 42 dias. Em 4 de fevereiro foram encontrados 23 celulares, 11 smartwatchs (relógios inteligentes), 14 carregadores de celular, 26 fones de ouvido, notebook, pequena quantidade de maconha, R$ 21.672,15, dólares e euros. Veja o texto completo de Josmar Jozino