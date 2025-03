Foi-se o tempo em que um líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) era preso em algum barraco na periferia de São Paulo e conduzido até uma delegacia da Polícia Civil, onde chegava sem camisa, com as tatuagens feitas à caneta, e usando apenas bermuda e um par de chinelos sem marca. Os novos comandantes e colaboradores do PCC são narcotraficantes quase desconhecidos da polícia, endinheirados, sem antecedentes criminais. Quando descobertos acabam presos em mansões milionárias com pista para aeronaves. Usam roupas de grife, peças de ouro e têm advogados famosos.