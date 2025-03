Racha entre Marcola e Tiriça divide presos do maior reduto do PCC em SP O racha entre Marco Willians Herbas Camacho, 57, o Marcola, líder máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital), e Roberto Soriano, 50, o Tiriça, expulso da facção, já tem reflexos na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP), o mais forte reduto da organização no sistema prisional paulista. O desentendimento entre os dois líderes teve início em junho de 2022, quando Marcola, tido como o número 1 do PCC, disse a um policial penal na Penitenciária de Porto Velho (RO), em uma conversa informal, que Tiriça, considerado até então o número 2 na hierarquia do grupo, era psicopata. Veja o texto completo de Josmar Jozino