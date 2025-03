A Polícia Judiciária e a Marinha de Portugal interceptaram na última quinta-feira (20) nos Açores um submarino procedente do Brasil carregado com 6,6 toneladas de cocaína. Três brasileiros, um colombiano e um espanhol foram presos. Segundo as autoridades europeias, o submarino havia zarpado de Macapá, no Amapá, na foz do rio Amazonas, e tinha como destino o porto de Sines, em Portugal. A embarcação teria sido construída por um cartel de drogas da América do Sul.