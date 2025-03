A Polícia Federal voltou a prender o doleiro Tharek Mourad Mourad, 44, apontado como o principal operador financeira da quadrilha liderada pelo narcotraficante Willian Barile Agati, 38, o Senna, concierge (gerente) do PCC (Primeiro Comando da Capital) no envio de cocaína para a Europa. Chamado de Primo por integrantes do PCC, Mourad havia sido preso com outras 10 pessoas pela PF em 10 de dezembro de 2024, no âmbito da Operação Mafiusi, deflagrada para desarticular um esquema criminoso que movimentou R$ 2 bilhões com o tráfico internacional de drogas.