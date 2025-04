Gulistan Luana Bektas Lopez, 21, ex-namorada de Rodrigo Perez Aristizábal, 25, gravou vídeo dizendo que o espanhol inventou uma história de sequestro, é golpista internacional e nunca teve dinheiro. O homem disse ter sido levado por policiais em São Paulo e transferido US$ 60 milhões aos sequestradores. À Polícia Civil, Aristizábal alegou que foi sequestrado no último dia 26, e ficou mantido algemado cinco dias em uma casa em Mogi das Cruzes (SP), de onde fugiu após dopar o policial militar aposentado Ronaldo da Cruz Batista, a quem acusa de vigiá-lo no cativeiro.