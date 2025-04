Caso Gritzbach: procurada, mulher de agente preso movimentou R$ 7,4 mi Foragida da Justiça, Danielle Bezerra dos Santos, 29, viúva de ex-integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e atual mulher do policial civil Rogério de Almeida Felício, 46, um dos delatados por Antônio Gritzbach, 38, movimentou R$ 7,4 milhões em suas contas em seis anos. Danielle e o marido tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça e foram denunciados pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) por lavagem de dinheiro. Ele está recolhido no Presídio Especial da Polícia Civil e ela é procurada. Ambos são réus. Veja o texto completo de Josmar Jozino