Presidente afastado de UPBus tem prisão decretada e se entrega à polícia A Justiça mandou prender novamente Ubiratan Antônio da Cunha, 54, presidente afastado da UPBus. Ele é investigado por suspeita de organização criminosa e lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) por meio de contratos de transporte com a Prefeitura de São Paulo. Anderson Minichillo de Araújo, advogado de Ubiratan, confirmou que o cliente se entregou às autoridades por volta das 23h de ontem no 50º Distrito (Itaim Paulista). Segundo o defensor, a Justiça alega que o investigado voltou a descumprir medidas cautelares. Veja o texto completo de Josmar Jozino