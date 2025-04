O juiz-corregedor substituto da Penitenciária Federal de Brasília, Frederico Botelho de Barros Viana, determinou, no último dia 30, a imediata transferência do narcotraficante Gilberto Aparecido dos Santos, 54, o Fuminho, para um presídio estadual, de segurança máxima, no Ceará. Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) Fuminho é o braço direito de Marco Willians Herbas Camacho, 57, o Marcola, tido como líder máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital). Ambos estão presos na Penitenciária Federal de Brasília, mas em alas diferentes.