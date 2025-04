Por falta de segurança, peritos do IC (Instituto de Criminalística), órgão subordinado à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, só podem receber para análise o limite de 150 kg de drogas em São Paulo à noite. O excedente é devolvido aos responsáveis pelas apreensões. A informação consta em um boletim de ocorrência com a tipificação de flagrante de tráfico de drogas. O documento foi lavrado à 0h31 de anteontem pelo delegado Fernando César de Souza, no plantão do 37º Distrito (Campo Limpo).