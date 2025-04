Do trabalho na roça à prisão: três irmãos condenados por sequestro em SP Moradora em Ilhéus, na Bahia, Sílvia Letícia Ferreira Morais de Novaes foi testemunha de defesa dos filhos Vinícius, 29, Victor, 23, e Gabriel Morais Soares, 21, condenados no mês passado em São Paulo por roubo, extorsão mediante sequestro e associação à organização criminosa. Sílvia afirmou ao juiz Paulo Fernando Deroma de Mello que os filhos pegavam na enxada na roça no Ceará e na Bahia, acordavam às 5h e trabalhavam até tarde, eram responsáveis, bons alunos e sempre ajudaram nas despesas da casa. A fala da mãe não teve o resultado esperado por ela. Veja o texto completo de Josmar Jozino