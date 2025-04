O tenente da Polícia Militar Fernando Genauro da Silva, um dos réus acusados de participar do assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach, morto a tiros em 8 de novembro do ano passado no aeroporto internacional de Guarulhos, comprou uma McLaren por R$ 2,2 milhões 50 dias após o crime. A informação sobre a aquisição do veículo consta no relatório de um IPM (Inquérito Policial Militar) instaurado pela Corregedoria da corporação para apurar o envolvimento de PMs no homicídio do delator do PCC (Primeiro Comando da Capital).