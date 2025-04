PM apura se acusados de matar delator do PCC desviaram munição de batalhões A Corregedoria da Polícia Militar investiga se o cabo Dênis Antônio Martins e o soldado Ruan Silva Rodrigues desviaram munição de batalhões da corporação para matar Antônio Vinícius Lopes Gritzbach em 8 de novembro do ano passado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os dois PMs foram denunciados à Justiça de São Paulo como os atiradores que mataram Gritzbach, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital). Ambos se tornaram réus, devem ir a júri popular e estão recolhidos no Presídio Militar Romão Gomes. Veja o texto completo de Josmar Jozino