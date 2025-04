PCC anuncia fim da trégua com CV e alega mortes de inocentes como motivo Um salve (comunicado) divulgado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) anuncia o fim da aliança com o CV (Comando Vermelho). A trégua entre a facção criminosa paulista e o grupo criado no Rio de Janeiro havia sido firmada em fevereiro deste ano após nove anos de conflito. O PCC alega que o rompimento "se deve especialmente às mortes de dezenas de inocentes assassinados por pura banalidade". O comunicado diz que a facção criminosa de São Paulo "permanece aberta ao diálogo com todos aqueles que são a favor da paz". Veja o texto completo de Josmar Jozino