Amigo do filho de Pelé foi a primeira vítima da guerra PCC-CV em SP Até hoje a Polícia Civil desconhece o paradeiro de Ronaldo Duarte Barsotti de Freitas, o Naldinho, integrante do CV (Comando Vermelho) e um dos melhores amigos de Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, filho de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Naldinho desapareceu em 26 de dezembro de 2008, aos 37 anos. Para a Polícia Civil de São Paulo, ele era o líder do CV na Baixada Santista e foi uma das primeiras vítimas da guerra da facção criminosa carioca com a organização paulista PCC (Primeiro Comando da Capital). Veja o texto completo de Josmar Jozino