Ex-chefão do PCC vai a mais um júri por assassinato de agente federal no PR Roberto Soriano, o Tiriça, ex-chefão do PCC (Primeiro Comando da Capital), vai enfrentar mais um júri popular no dia 2 de junho deste ano. Ele é acusado de mandar matar o agente penitenciário federal Alex Belarmino de Souza, 36, em setembro de 2016 na cidade de Cascavel (PR). Tiriça já havia sido condenado a 31 anos em 25 de agosto de 2023. Os jurados entenderam que ele foi o mandante do assassinato da psicóloga Melissa de Almeida Araújo, 37, da Penitenciária Federal de Catanduvas (PR), morta com tiros de fuzil em maio de 2017 também em Cascavel. Veja o texto completo de Josmar Jozino