Polícia caça 'Zorro', do PCC, acusado de roubar fazendas no interior de SP A Polícia Civil de São Paulo procura um assaltante conhecido como "Zorro", ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e acusado de liderar uma quadrilha responsável por roubos a fazendas na região de Itapetininga, no interior do estado. A identidade oficial do criminoso ainda não foi revelada. Ontem, a Justiça condenou três integrantes do bando. Edicarlos do Nascimento Júnior e Marcela Aparecida da Conceição Alves receberam uma pena de 67 anos e oito meses e Cleiton Garcia Silva, de oito anos e quatro meses de reclusão. Veja o texto completo de Josmar Jozino